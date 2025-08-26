Индия сокращает закупки российской нефти на фоне ужесточения тарифов США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), являющиеся одними из крупнейших покупателей российского сырья, планируют уменьшить объемы закупок в ближайшие недели. Это происходит накануне усиления вступающих в силу американских тарифов со среды, сообщает Bloomberg.

По информации источников, близких к ситуации, государственные и частные компании Индии, включая Reliance Industries Ltd., планируют закупать 1,4−1,6 млн баррелей российской нефти в сутки для погрузки в октябре и последующие месяцы. Это заметное сокращение по сравнению со средним показателем в 1,8 млн баррелей в сутки, которое наблюдалось в первой половине года.

Администрация президента США Дональда Трампа, стремясь сократить торговый дефицит с Индией, усилила давление на страну из-за ее энергетических связей с россией. Это давление включает в себя удвоение американских тарифов на индийский импорт до 50%.

Соединенные Штаты критикуют Индию за резкое увеличение закупок российской нефти после начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным Kasatkin Consulting, Индия сейчас отвечает за 37% экспорта нефти из россии, в то время как к 2022 году ее закупки были минимальными.

По словам источников, объемы закупок могут снова измениться, если Индия и США достигнут торгового соглашения, и давление со стороны Вашингтона уменьшится.