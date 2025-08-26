Бизнес получил 160 млрд грн благодаря программе государственных гарантий

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 49 254 кредитов на общую сумму 160,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.

За время действия военного положения выдано 44 104 таких кредита на 149,7 млрд гривен.

В июле предприниматели получили 567 кредитов на 2,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме более 1,2 млрд гривен.

По состоянию на 1 августа 2025 28 банков-кредиторов обслуживают 23 318 кредитов на 80,5 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 36,6 млрд гривен. Это 71% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд. гривен).

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 августа, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

Приватбанк — 15 475 кредитов на общую сумму 23,6 млрд грн, что составляет 65% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк — 3380 кредитов на 12,1 млрд грн (59% от лимита банка);

Укргазбанк — 1014 кредитов на 10,5 млрд грн (71% от своего лимита);

ПУМБ — 722 кредита на 8,4 млрд грн (85% от своего лимита);

Укрэксимбанк — 529 кредитов на 8,3 млрд грн (85% от своего лимита).

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2787 кредитов на общую сумму 10,8 млрд грн, а также в таких регионах:

в Днепропетровской области — 1974 кредита на 6,3 млрд грн;

во Львовской — 1849 кредитов на 6,1 млрд грн;

в Харьковской — 904 кредита на 5,5 млрд грн;

в Киевской — 1563 кредита на 5,1 млрд грн;

в Одесской — 1491 кредит на 4,5 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах: