В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 49 254 кредитов на общую сумму 160,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Бизнес получил 160 млрд грн благодаря программе государственных гарантий
За время действия военного положения выдано 44 104 таких кредита на 149,7 млрд гривен.
В июле предприниматели получили 567 кредитов на 2,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме более 1,2 млрд гривен.
По состоянию на 1 августа 2025 28 банков-кредиторов обслуживают 23 318 кредитов на 80,5 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 36,6 млрд гривен. Это 71% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд. гривен).
По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 августа, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:
- Приватбанк — 15 475 кредитов на общую сумму 23,6 млрд грн, что составляет 65% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
- Ощадбанк — 3380 кредитов на 12,1 млрд грн (59% от лимита банка);
- Укргазбанк — 1014 кредитов на 10,5 млрд грн (71% от своего лимита);
- ПУМБ — 722 кредита на 8,4 млрд грн (85% от своего лимита);
- Укрэксимбанк — 529 кредитов на 8,3 млрд грн (85% от своего лимита).
Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2787 кредитов на общую сумму 10,8 млрд грн, а также в таких регионах:
- в Днепропетровской области — 1974 кредита на 6,3 млрд грн;
- во Львовской — 1849 кредитов на 6,1 млрд грн;
- в Харьковской — 904 кредита на 5,5 млрд грн;
- в Киевской — 1563 кредита на 5,1 млрд грн;
- в Одесской — 1491 кредит на 4,5 млрд гривен.
По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:
- сельское хозяйство — 4825 кредитов на общую сумму 29 млрд грн;
- перерабатывающая промышленность — 4 665 кредитов на 22,7 млрд грн;
- оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 9791 кредит на 20,7 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1201 кредит на 2,6 млрд грн;
- строительство — 747 кредитов почти на 1,9 млрд грн.
