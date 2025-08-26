Multi от Минфин
українська
26 августа 2025, 12:33

Бизнес получил 160 млрд грн благодаря программе государственных гарантий

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 49 254 кредитов на общую сумму 160,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 49 254 кредитов на общую сумму 160,2 млрд гривен.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За время действия военного положения выдано 44 104 таких кредита на 149,7 млрд гривен.

В июле предприниматели получили 567 кредитов на 2,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме более 1,2 млрд гривен.

По состоянию на 1 августа 2025 28 банков-кредиторов обслуживают 23 318 кредитов на 80,5 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 36,6 млрд гривен. Это 71% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд. гривен).

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 августа, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

  • Приватбанк — 15 475 кредитов на общую сумму 23,6 млрд грн, что составляет 65% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
  • Ощадбанк — 3380 кредитов на 12,1 млрд грн (59% от лимита банка);
  • Укргазбанк — 1014 кредитов на 10,5 млрд грн (71% от своего лимита);
  • ПУМБ — 722 кредита на 8,4 млрд грн (85% от своего лимита);
  • Укрэксимбанк — 529 кредитов на 8,3 млрд грн (85% от своего лимита).

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2787 кредитов на общую сумму 10,8 млрд грн, а также в таких регионах:

  • в Днепропетровской области — 1974 кредита на 6,3 млрд грн;
  • во Львовской — 1849 кредитов на 6,1 млрд грн;
  • в Харьковской — 904 кредита на 5,5 млрд грн;
  • в Киевской — 1563 кредита на 5,1 млрд грн;
  • в Одесской — 1491 кредит на 4,5 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство — 4825 кредитов на общую сумму 29 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность — 4 665 кредитов на 22,7 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 9791 кредит на 20,7 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1201 кредит на 2,6 млрд грн;
  • строительство — 747 кредитов почти на 1,9 млрд грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
