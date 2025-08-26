Праздничные скидки завершились: большие АЗС подняли цены на топливо

В понедельник, сразу после Дня Независимости, большинство АЗС вернули цены на топливо до действовавшего до праздников уровня. Ожидания понижения стоимости не оправдались, сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Через неделю, с 18 по 25 августа, в Украине наблюдалось незначительное снижение цен на все виды топлива. Средняя стоимость бензина А-95 уменьшилась на 28 копеек (до 58,65 грн/л), А-95+ - на 44 копейки (до 63,12 грн/л). Цены на дизельное горючее упали на 24 копейки (до 55,84 грн/л), а на автогаз — на 3 копейки (до 34,39 грн/л).

Несмотря на общую тенденцию, цены на разных АЗС менялись по-разному:

«Укрнафта» снизила цены на бензин на 0,5−1 грн/л и дизель на 0,5 грн/л, вернув единые цены в регионах.

OKKO, WOG, UPG, AMIC и другие крупные сети вернулись к прежним ценам после праздничных акций.

«БРСМ» продолжает снижать цены на бензин на 0,5−2 грн/л, достигнув среднего значения 53,46 грн/л. На дизель и газ цены тоже просели в отдельных регионах.

«Авантаж» снизил цену на автогаз на 20 копеек, вернув себе статус одной из самых дешевых сетей.

Розничные цены на топливо 18−25 августа 2025, грн/л: