Экспорт в США продолжается: украинские компании получили конкурентное преимущество

Украинские экспортеры могут вздохнуть с облегчением: благодаря усилиям Укрпочты и поддержке международных партнеров, в частности, компании Zonos, Укрпочта обеспечивает бесперебойную отправку заказов в США.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новые условия

Товары из Украины теперь облагаются пошлиной в 10%, что является самой низкой ставкой среди европейских стран.

Тарифы на доставку несколько вырастут — на $1,5−3 в зависимости от категории и веса. Эта сумма покрывает только расходы по обработке таможенных платежей.

Почему это выгодно Украине

Остановка отправлений из Европы создает для украинских производителей уникальную конкурентную нишу на американском рынке.

Украинские предприниматели получают более хорошие условия, чем большинство конкурентов в ЕС.

В отличие от многих частных операторов, Укрпочта не вводит дополнительное брокерское собрание.

Что следует знать экспортерам

Новые правила касаются только коммерческих отправлений. Исключение сделано для писем, газет, открыток и подарочных или социальных посылок стоимостью до $100.

США ужесточают таможенный контроль. Поэтому при оформлении обязательно нужно указывать категорию продажи товара и реальную стоимость.