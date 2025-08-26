Украинцы с апреля утратили интерес к пополнению своих валютных резервов за счет долларов. Основной валютой для сбережений становится евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Банки в июле завезли больше евро, чем долларов — впервые с 2012 года
По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2025 года, составил $732 млн.
Банки ввезли в Украину наличных долларов на $332 млн и наличных евро на $395 млн (в эквиваленте).
НБУ публикует данные с января 2012 г. За этот период впервые объем наличных евро превысил объем долларов.
При этом банки вывезли наличную валюту на 299 млн долларов. Среди них доллары — на $285 млн, евро — на $14 млн.
Источник: Минфин
