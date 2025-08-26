Норвежский фонд благосостояния исключил американскую Caterpillar и пять израильских банков

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 августа 2025, 8:41 Читати українською

Норвежский фонд благосостояния исключил американскую Caterpillar и пять израильских банков

Крупнейший в мире принадлежащий Норвегии фонд благосостояния стоимостью $2 трлн в понедельник сообщил об отказе от инвестиций в американскую компанию по производству строительной техники Caterpillar (CAT.N), а также в пять израильских банковских групп по этическим соображениям. Об этом пишет Reuters.

Крупнейший в мире принадлежащий Норвегии фонд благосостояния стоимостью $2 трлн в понедельник сообщил об отказе от инвестиций в американскую компанию по производству строительной техники Caterpillar (CAT.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто в списке

В список попали банки Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel и FIBI Holdings, говорится в заявлении фонда.

Шесть групп были исключены «из-за неприемлемого риска того, что компании способствуют серьезным нарушениям прав человека в условиях войны и конфликтов», отметил фонд, управляемый центральным банком Норвегии.

До выхода из инвестиций фонд владел 1,17% акций Caterpillar стоимостью $2,1 млрд по состоянию на 30 июня. Доли в пяти израильских банках оценивались совокупно в $661 млн, также по состоянию на 30 июня.

Caterpillar

Этический надзорный орган фонда — Совет по этике — заявил: «По мнению совета, нет сомнений, что продукция Caterpillar используется для масштабных и систематических нарушений международного гуманитарного права».

В частности, бульдозеры Caterpillar «применялись израильскими властями для широкомасштабного незаконного разрушения палестинской собственности», говорится в заявлении.

Нарушения происходили как в секторе Газа, так и на Западном берегу. «Компания также не внедрила никаких мер по предотвращению такого использования», — добавил совет.

«Поскольку поставки соответствующей техники в Израиль теперь должны возобновиться, Совет считает, что существует неприемлемый риск того, что Caterpillar способствует серьезным нарушениям прав человека в условиях войны или конфликтов».

Совет, созданный Министерством финансов, следит за соблюдением этических принципов, утвержденных парламентом Норвегии, компаниями, в которые инвестирует фонд (около 8 400 в мире). Она делает рекомендации правлению центробанка, принимающего окончательные решения.

Фонд 18 августа объявил, что выйдет из шести компаний в рамках продолжающейся нравственной проверки, связанной с войной в Газе и ситуацией на Западном берегу, но тогда отказался называть группы до завершения продажи долей.

Банки

Что касается банков, нравственный надзор сначала анализировал практику финансирования израильскими банками строительства жилья для поселенцев в регионе.

В понедельник Рада отметила, что все исключенные банки «оказывая финансовые услуги, которые являются необходимым условием для строительной деятельности в израильских поселениях на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим,… способствовали поддержке израильских поселений».

Около 700 тыс. израильских поселенцев проживают среди 2,7 млн. палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Многие поселения расположены рядом с палестинскими районами, и некоторые израильские компании обслуживают как израильтян, так и палестинцев.

В прошлом году главный суд ООН постановил, что израильские поселения, построенные на территориях, захваченных в 1967 году, незаконны. Израиль назвал это решение «фундаментально ложным», ссылаясь на исторические и библейские связи с этими землями.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами