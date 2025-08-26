Норвежский фонд благосостояния исключил американскую Caterpillar и пять израильских банков

Крупнейший в мире принадлежащий Норвегии фонд благосостояния стоимостью $2 трлн в понедельник сообщил об отказе от инвестиций в американскую компанию по производству строительной техники Caterpillar (CAT.N), а также в пять израильских банковских групп по этическим соображениям. Об этом пишет Reuters.

Кто в списке

В список попали банки Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel и FIBI Holdings, говорится в заявлении фонда.

Шесть групп были исключены «из-за неприемлемого риска того, что компании способствуют серьезным нарушениям прав человека в условиях войны и конфликтов», отметил фонд, управляемый центральным банком Норвегии.

До выхода из инвестиций фонд владел 1,17% акций Caterpillar стоимостью $2,1 млрд по состоянию на 30 июня. Доли в пяти израильских банках оценивались совокупно в $661 млн, также по состоянию на 30 июня.

Caterpillar

Этический надзорный орган фонда — Совет по этике — заявил: «По мнению совета, нет сомнений, что продукция Caterpillar используется для масштабных и систематических нарушений международного гуманитарного права».

В частности, бульдозеры Caterpillar «применялись израильскими властями для широкомасштабного незаконного разрушения палестинской собственности», говорится в заявлении.

Нарушения происходили как в секторе Газа, так и на Западном берегу. «Компания также не внедрила никаких мер по предотвращению такого использования», — добавил совет.

«Поскольку поставки соответствующей техники в Израиль теперь должны возобновиться, Совет считает, что существует неприемлемый риск того, что Caterpillar способствует серьезным нарушениям прав человека в условиях войны или конфликтов».

Совет, созданный Министерством финансов, следит за соблюдением этических принципов, утвержденных парламентом Норвегии, компаниями, в которые инвестирует фонд (около 8 400 в мире). Она делает рекомендации правлению центробанка, принимающего окончательные решения.

Фонд 18 августа объявил, что выйдет из шести компаний в рамках продолжающейся нравственной проверки, связанной с войной в Газе и ситуацией на Западном берегу, но тогда отказался называть группы до завершения продажи долей.

Банки

Что касается банков, нравственный надзор сначала анализировал практику финансирования израильскими банками строительства жилья для поселенцев в регионе.

В понедельник Рада отметила, что все исключенные банки «оказывая финансовые услуги, которые являются необходимым условием для строительной деятельности в израильских поселениях на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим,… способствовали поддержке израильских поселений».

Около 700 тыс. израильских поселенцев проживают среди 2,7 млн. палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Многие поселения расположены рядом с палестинскими районами, и некоторые израильские компании обслуживают как израильтян, так и палестинцев.

В прошлом году главный суд ООН постановил, что израильские поселения, построенные на территориях, захваченных в 1967 году, незаконны. Израиль назвал это решение «фундаментально ложным», ссылаясь на исторические и библейские связи с этими землями.