Более 4,3 тысячи украинцев воспользовались программой єОселя с начала 2025 года. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье составила 7,9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
єОселя: С начала 2025 года украинцы получили кредитов на 7,9 млрд грн
Сколько выдано кредитов
За прошедшую неделю было выдано 162 кредита на сумму 294 млн грн.
Кто получил
Кредиты под 3% получили:
55 военнослужащих и представителей сектора безопасности
- 9 медиков
- 6 педагогов
- 1 ученый
Кредиты под 7% получили:
- 64 украинца без собственного жилья
- 20 ВПО
- 7 ветеранов
Где выдано больше всего кредитов
В Киевской области (53), Киеве (37), Ивано-Франковской (14) и Львовской (11) областях.
По типу недвижимости: 116 украинцев получили кредит на жилье первой продажи, из которых 41 — объект на стадии строительства. Еще 46 кредитов выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.
От старта программы в октябре 2022 года было выдано 19170 кредитов на сумму более 32 млрд грн.
Банки-партнеры єОсели — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.
