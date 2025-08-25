єОселя: С начала 2025 года украинцы получили кредитов на 7,9 млрд грн

Более 4,3 тысячи украинцев воспользовались программой єОселя с начала 2025 года. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье составила 7,9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько выдано кредитов

За прошедшую неделю было выдано 162 кредита на сумму 294 млн грн.

Кто получил

Кредиты под 3% получили:

55 военнослужащих и представителей сектора безопасности

9 медиков

6 педагогов

1 ученый

Кредиты под 7% получили:

64 украинца без собственного жилья

20 ВПО

7 ветеранов

Где выдано больше всего кредитов

В Киевской области (53), Киеве (37), Ивано-Франковской (14) и Львовской (11) областях.

По типу недвижимости: 116 украинцев получили кредит на жилье первой продажи, из которых 41 — объект на стадии строительства. Еще 46 кредитов выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

От старта программы в октябре 2022 года было выдано 19170 кредитов на сумму более 32 млрд грн.

Банки-партнеры єОсели — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Читайте: государство будет покрывать до 70% первого взноса и ежемесячных платежей по кредиту