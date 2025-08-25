Temu удалось заработать $14,5 млрд, но компания теряет пользователей в США

Владелец маркетплейса Temu компания PDD Holdings опубликовала квартальные результаты, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Продажи выросли на 7% и составили 104 млрд юаней ($14,5 млрд) — это самый низкий прирост за несколько лет, но все равно немного больше, чем ожидали аналитики. Об этом сообщает Bloomberg.

Чистый доход уменьшился на 4%, но по скорректированным показателям компания превысила прогноз благодаря экономии на рекламе.

По данным Bloomberg, в этом году PDD столкнулась с нестабильным потребительским спросом в Китае, американскими тарифами и отменой налоговой лазейки для малых посылок в США.

Из-за этого Temu потеряла часть клиентов. Число активных пользователей в США упало на 46% в апреле и июне.