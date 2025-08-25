Multi от Минфин
25 августа 2025, 17:45

Инфляция, ВВП и курс: чего ждать дальше — объясняет НБУ

Национальный банк опубликовал «Просто об экономике», чтобы каждый мог легко узнать главные экономические события и видения НБУ относительно будущего развития экономики Украины.

Национальный банк опубликовал «Просто об экономике», чтобы каждый мог легко узнать главные экономические события и видения НБУ относительно будущего развития экономики Украины.

Как чувствует себя экономика

Война сильно тормозит украинскую экономику.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как чувствует себя экономика

Война сильно тормозит украинскую экономику. Большой вред наносят воздушные атаки россии против производственных, инфраструктурных и гражданских объектов.

Из-за повреждения газовой инфраструктуры собственная добыча газа в Украине в этом году снизилась, соответственно его импорт — увеличился. Из-за российских терактов против гражданского населения продолжается миграция за границу. Хотя она и не столь значительна, как в предыдущие годы, это усложняет для предприятий поиск работников и ограничивает их возможности увеличивать производство.

Повторилась и проблема прошлого года с неблагоприятными погодными условиями. Нынешние заморозки весной и засуха летом негативно отражаются на урожаях, которые будут выше, чем в прошлом, но ниже, чем ожидалось ранее.

Несмотря на это, украинская экономика восстанавливается. По оценкам НБУ, в первом полугодии реальный ВВП Украины медленно, но рос (приблизительно на 1% ежеквартально). Этому в значительной степени способствовала международная поддержка. Благодаря ему правительство покрывает нехватку средств в бюджете и имеет возможность финансировать критические потребности — обороноспособность и социальные расходы (пенсии, зарплаты врачам и педагогам и т. п.). Это поддерживает экономику.

Помощь партнеров

Ожидается, что в этом году Украина получит рекордную сумму внешней помощи в размере $54 млрд. Это позволит даже сделать подушку безопасности на следующий год.

Важным фактором устойчивости экономики также ситуация с поставкой электроэнергии. В этом году она значительно лучше, чем в прошлом году, и не так тормозит производство.

В дальнейшем темпы восстановления экономики будут зависеть прежде всего от войны. Если напряженная ситуация сохранится еще долго, рост реального ВВП, вероятно, будет ограничен 2−3% в год.

Однако если ситуация нормализуется быстрее, например уже в этом году, рост экономики будет более существенным. Этому способствуют снижение рисков безопасности, инвестиции в восстановление, дальнейшая евроинтеграция и постепенное возвращение мигрантов.

Что с рабочими местами и зарплатами

Ситуация на рынке труда сложна из-за последствий войны. Многие граждане мобилизовались в армию, большое количество украинцев уехало за границу (по данным ООН, в июле за пределами Украины находилось 5.6 млн человек). Это усложняет поиск работников для бизнеса.

Предприятия до сих пор называют недостаток квалифицированных работников одной из самых болезненных для себя проблем. С одной стороны, нехватка кадров мешает им увеличивать производство. С другой — побуждает их дальше повышать зарплаты, что ведет к увеличению расходов бизнеса.

В то же время, в последние месяцы ситуация на рынке труда несколько улучшилась. Во-первых, люди все активнее ищут работу. Во-вторых, бизнес несколько пересмотрел свои подходы и начал активнее привлекать к работе ветеранов, пожилых людей, студентов и т. д. В результате зарплаты начали расти не так быстро, как в прошлом году.

Однако нехватка кадров, вызванная войной, будет сохраняться еще длительное время. Так что бизнес будет оживленно конкурировать за квалифицированных работников, а зарплаты продолжат расти.

В случае быстрого возвращения Украины в мирную жизнь восстановление тоже будет нуждаться в рабочих руках, поэтому работники также будут очень цениться.

Что с ценами

Как и прогнозировал НБУ, инфляция летом начала снижаться. В июне 2025 года она замедлилась до 14,3% из года в год, а в июле — до 14,1%. Этому способствовало поступление на рынок новых урожаев, в частности овощей, а также ожидания хорошего урожая зерновых. Естественно, принципиальным для понижения инфляции были и постоянные тарифы на главные жилищно-коммунальные сервисы (газ, тепло, электроэнергию).

Заметную роль сыграло и поддержание устойчивости валютного рынка. Во-первых, НБУ не допускал значительных колебаний курса гривны по отношению к доллару. Во-вторых — принимал меры, чтобы спрос на валюту не рос, в частности, поддерживал интерес населения к гривневым сбережениям (подробнее — в блоке «Как защитить сбережения от инфляции»).

НБУ прогнозирует, что инфляция будет снижаться и дальше. Ожидается, что в конце этого года она замедлится ниже 10%, в следующем ниже 7%, а в 2027 году вернется к цели НБУ в 5%. Снижению инфляции будут способствовать как наращивание урожаев, так и дальнейшие меры НБУ.

Согласно опросам бизнеса, население и эксперты также ожидают дальнейшего снижения инфляции.

Как защитить сбережения от инфляции

Для защиты гривневых сбережений от инфляции НБУ сохраняет учетную ставку на уровне 15,5%. Это стимулирует банки поддерживать достаточно высокую доходность депозитов в национальной валюте.

Так, во многих банках сегодня предлагаются гривневые депозиты сроком 3−12 месяцев с доходностью 13−16% годовых (после налогообложения это около 10−12%).

Достаточную защиту сбережений от инфляционного обесценения обеспечивают также и вложения в гривневые государственные облигации (ОВГЗ). Их доходность зависит от срока погашения (от нескольких месяцев до нескольких лет), но составляет от 14% до 18% годовых. Дополнительным преимуществом этих вложений является то, что полученные доходы не облагаются налогом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
