українська
25 августа 2025, 17:10 Читати українською

Украина и Германия обсудили бюджетные нужды Украины на 2026 год

25 августа министр финансов Украины Сергей Марченко и Вице-канцлер и Министр финансов Федеративной Республики Германия Ларс Клингбайль обсудили в Киеве состояние финансовой системы Украины, бюджетные нужды на 2026 год и сотрудничество с МВФ.

25 августа министр финансов Украины Сергей Марченко и Вице-канцлер и Министр финансов Федеративной Республики Германия Ларс Клингбайль обсудили в Киеве состояние финансовой системы Украины, бюджетные нужды на 2026 год и сотрудничество с МВФ.

Фото: mof.gov.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бюджетная поддержка от Германии

Прямая бюджетная поддержка от Германии за время полномасштабной войны составляет 1,6 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро — гранты.
Фото: mof.gov.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бюджетная поддержка от Германии

Прямая бюджетная поддержка от Германии за время полномасштабной войны составляет 1,6 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро — гранты.

Также Сергей Марченко поблагодарил Германию за поддержку реализации инструмента ЕС Ukraine Facility, в рамках которого уже привлечено 22,6 млрд евро в госбюджет, и механизм ERA (средства за счет доходов от замороженных активов России) — 9 млрд евро ЕС уже направил Украине.

Украина активно сотрудничает с немецким кредитным учреждением для восстановления (KfW). В реализации находится 11 проектов на общую сумму 301 млн евро для поддержки малых и средних предприятий, энергетического сектора, социальной инфраструктуры и внутренне перемещенных лиц.

Международная помощь продолжает играть важную роль в поддержании финансовой устойчивости. В 2025 году уже привлечено более $28 млрд внешнего финансирования, потребность на текущий год — $39,3 млрд.

Во время обсуждения бюджета на 2026 год Министр финансов Украины отметил, что планирование все еще происходит в условиях высокой неопределенности. При продолжении активных боевых действий потребность в поддержке партнеров будет оставаться как минимум на уровне текущего года.

Марченко подчеркнул, что восстановление и устойчивость финансовой системы требует долгосрочных решений. Стороны согласились продолжить диалог о расширении механизмов бюджетной поддержки Украины в 2026 году и дальше.

Кроме того, был обсужден евроинтеграционный прогресс Украины. Правительство проводит необходимые политики и структурные реформы, а также гармонизирует законодательство Украины с ЕС для полноценной интеграции. Сергей Марченко поблагодарил Германию и всех партнеров из ЕС за признание трансформационных процессов Украины в условиях войны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
