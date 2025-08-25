Президент Польши наложил вето на закон о поддержке безработных украинцев и финансировании Starlink

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, предусматривавший финансовую помощь и бесплатное медицинское обслуживание для безработных украинцев. Об этом пишет Forbes.ua на польском издании Interia Wydarzenia.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По словам вице-премьера, министра цифровизации Кшиштофа Гавковского, это вето также блокирует доступ к интернету Starlink, который Польша финансирует для Киева.

По словам президента, выплаты по программе «800 плюс» должны предоставляться только беженцам, которые трудоустроятся в Польше.

«Через три с половиной года финансовая ситуация и общественно-политические настроения кардинально изменились. Мы должны обеспечить социальную справедливость. Поляки в своей стране должны быть, по крайней мере, на равных с нашими гостями из Украины. Поэтому я не подписал этот закон в текущем виде», — заявил Навроцкий.

Он предложил альтернативный законопроект, который, в частности, предусматривает увеличение срока для получения польского гражданства с трех до 10 лет и ужесточение наказания за незаконное пересечение границы до пяти лет заключения.

Государственный секретарь Павел Шефернакер отметил, что действующие нормы поддержки граждан Украины действуют до конца сентября. Ветированный законопроект должен был продлить временную защиту для спасающихся от войны украинцев до 4 марта 2026 года.

Также он уточнял условия получения выплат «800 плюс», позволяя их предоставлять детям, которые по окончании средней школы до 18 лет продолжают обучение в вузах или на профессиональных курсах.

Вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что вето президента имеет серьезные последствия для технологической поддержки Украины. В частности, оно прекращает финансирование доступа в интернет Starlink, который Польша обеспечивает для Киева в условиях войны.

В своем сообщении на платформе X Гавковский подчеркнул: «Это конец интернета Starlink, который Польша поставляет воюющей Украине. Это тоже конец поддержки для хранения данных украинской администрации в безопасном месте».

По его словам, неподписание закона напрямую повлияет на технологическую помощь, которую Польша оказывает Украине, в частности, на обеспечение связи и безопасного хранения административных данных.