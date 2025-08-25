Украина договорилась с Литвой о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Украина заключила соглашение с Литвой о совместном производстве оружия
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Украина и Литва будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в том числе по созданию дальнобойных беспилотников», — сообщил он.
«Это сильный сигнал долгосрочной поддержки наших воинов. Сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской промышленности», — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним
В преддверии договоренности о совместном производстве оборонной продукции Украина заключила со Швецией и Данией. Среди приоритетов сотрудничества — усиление противовоздушной обороны (ПВО) для противодействия российским атакам и развитие дальнобойного вооружения для принуждения России к миру.
Комментарии