Украина заключила соглашение с Литвой о совместном производстве оружия

Украина договорилась с Литвой о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Украина и Литва будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в том числе по созданию дальнобойных беспилотников», — сообщил он.

«Это сильный сигнал долгосрочной поддержки наших воинов. Сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской промышленности», — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

В преддверии договоренности о совместном производстве оборонной продукции Украина заключила со Швецией и Данией. Среди приоритетов сотрудничества — усиление противовоздушной обороны (ПВО) для противодействия российским атакам и развитие дальнобойного вооружения для принуждения России к миру.