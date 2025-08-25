ФГВФЛ продлил упрощенные условия погашения кредитов до 2026 года

В июле 2025 года сумма поступлений от погашения кредитов по программам реструктуризации в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 36,37 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Всего с 2022 года должники находящихся в управлении Фонда банков вернули 1 292,36 млн грн. Из этих средств более 870,85 млн грн составили поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

Среди преимуществ реструктуризации долга для заемщиков:

сохранение положительной кредитной истории

комфортный и прогнозируемый график погашения

возможность избежать продажи кредита другому кредитору с последующим взысканием просроченного долга.

Отметим, что для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок действия таких условий будет продлен с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года.

Для заемщиков-физических лиц применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн. в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн. — для других кредитов (кроме карточных кредитов на более 100 тыс. грн. — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн.). Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и осуществить платеж в погашение задолженности по кредитному договору в установленном порядке.

Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют предусматривающие рекомендованные условия реструктуризации: первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно.

Чем длиннее срок погашения долга, тем больше ставка: менее 18 месяцев — ставка 0,1% годовых, 19−24 месяца — 3%, более двух лет — 5%. Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.