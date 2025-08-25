За январь-июнь 2025 года Украина экспортировала товаров на $20,04 млрд., а импортировала на $38,56 млрд. При этом экспорт украинских товаров снизился на 4,2% в годовом исчислении, а импорт — вырос на 15,6%. Об этом пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на Госстат.
С начала года Украина экспортировала товаров на $20,04 млрд, а импортировала на $38,56 млрд
В итоге отрицательное сальдо внешней торговли товарами достигло $18,51 млрд, а коэффициент покрытия импорта экспортом ухудшился до 0,52 с 0,63 годом ранее.
Отметим, что в структуре экспорта доминировали продукты растительного происхождения — $5,21 млрд, в том числе зерновые, поставки которых сократились на 24,2% — до $3,99 млрд.
Далее по стоимости экспорта следуют жиры и масла животного или растительного происхождения ($3,6 млрд), недрагоценные металлы и изделия из них ($2,27 млрд), готовые пищевые продукты ($1,9 млрд) и машины и электротехника ($1,75 млрд).
В то же время, импорт сформировали прежде всего товары с высокой добавленной стоимостью:
- машины и оборудование ($8,91 млрд);
- транспортные средства и летательные/плавучие средства ($5,37 млрд);
- минеральные продукты ($5,24 млрд);
- продукция химпрома ($4,42 млрд);
- недрагоценные металлы ($2,07 млрд).
Источник: Минфин
