українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
25 августа 2025, 13:15

С начала года Украина экспортировала товаров на $20,04 млрд, а импортировала на $38,56 млрд

За январь-июнь 2025 года Украина экспортировала товаров на $20,04 млрд., а импортировала на $38,56 млрд. При этом экспорт украинских товаров снизился на 4,2% в годовом исчислении, а импорт — вырос на 15,6%. Об этом пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на Госстат.

За январь-июнь 2025 года Украина экспортировала товаров на $20,04 млрд., а импортировала на $38,56 млрд.
Фото: depositphotos

Подробности

В итоге отрицательное сальдо внешней торговли товарами достигло $18,51 млрд, а коэффициент покрытия импорта экспортом ухудшился до 0,52 с 0,63 годом ранее.

Отметим, что в структуре экспорта доминировали продукты растительного происхождения — $5,21 млрд, в том числе зерновые, поставки которых сократились на 24,2% — до $3,99 млрд.

Далее по стоимости экспорта следуют жиры и масла животного или растительного происхождения ($3,6 млрд), недрагоценные металлы и изделия из них ($2,27 млрд), готовые пищевые продукты ($1,9 млрд) и машины и электротехника ($1,75 млрд).

В то же время, импорт сформировали прежде всего товары с высокой добавленной стоимостью:

  • машины и оборудование ($8,91 млрд);
  • транспортные средства и летательные/плавучие средства ($5,37 млрд);
  • минеральные продукты ($5,24 млрд);
  • продукция химпрома ($4,42 млрд);
  • недрагоценные металлы ($2,07 млрд).
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
penetrator1963
penetrator1963
25 августа 2025, 14:14
#
транспортні засоби та літальні/плавучі засоби ($5,37 млрд);

это наверняка дроны и т. д. но у меня тогда вопрос: что-то мы выделяем сотни миллиардов гривен в год на производство своих дронов, а где они? по тому количеству дронов, которое мелькает в новостях о поражении НПЗ на территории рф, то у нас стоимость производства дрона под $800.000 (цифра основывается на моих догадках и примерных рассчётах). а рф штампует шахеды сейчас до $50.000 за штуку. кому война, а кому — мать родная.
