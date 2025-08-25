Ethereum обновил исторический максимум на отметке $4956

Вечером 24 августа 2025 года курс Ethereum (ETH) обновил исторический максимум (ATH), достигнув в момент отметки $4956, согласно TradingView. После этого цена откатилась, пишет incrypted.

На момент подготовки этого материала Ethereum (ETH) торгуется ниже $4700. На недельном графике прирост составляет 4,6%:

Новый ATH стал продолжением тренда, начатого 22 августа 2025 года. Тогда Ethereum пробил уровень в $4880.

Отметим, цена Ethereum в биткоинах обновила максимум с сентября 2024 года на уровне 0,043 BTC. Это может указывать на сокращение недооценки актива в отношении первой криптовалюты.

На фоне коррекции и высокой волатильности на криптовалютном рынке суточный объем ликвидаций превысил $684 млн. Это преимущественно длинные позиции по биткоину и Ethereum.

Текущий рост курса Ethereum, вероятно, обусловлен несколькими факторами. Прыжок цены в пятницу, 22 августа, был вызван выступлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, допустившего возможность снижения процентной ставки.

Этот импульс усилили значительные приливы капитала в споте Ethereum-ETF, а также активность компаний по накоплению этого актива в своих резервах.