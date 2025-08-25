С начала года бизнес привлек более 54 млрд грн льготных кредитов по программе «5-7-9%»

Украинские предприниматели с начала 2025 года привлекли 18 тыс. льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму более 54 млрд грн. Об этом сообщает Министерство экономики .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько получено

«С начала 2025 года бизнес привлек 18 тыс. льготных кредитов на общую сумму свыше 54 млрд грн. Из них на прошлой неделе — 463 кредита на сумму свыше 1 млрд грн», — говорится в сообщении.

Основными получателями кредитов стали предприятия перерабатывающей промышленности, агросектора и сферы оптовой и розничной торговли.

По направлениям кредитования наибольшие суммы направлены на: развитие перерабатывающей промышленности — 15,3 млрд грн; инвестиционные кредиты — 14,2 млрд грн; кредитование в зоне высокого военного риска — 12,9 млрд грн.

В общей сложности от запуска программы в феврале 2020 года бизнес привлек 122,5 тыс. кредитов на сумму около 420 млрд грн, из них более 87,6 тыс. кредитов на сумму свыше 330 млрд грн — с начала военного положения.

Самые активные регионы по объемам кредитования

Наиболее активными регионами по объему кредитования от старта программы остаются Киев, Львовская, Днепропетровская, Киевская и Харьковская области.