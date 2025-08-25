НБУ презентовал памятную монету «130 лет со дня рождения Василия Вышиванного»

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Монета продолжает серию «Выдающиеся личности Украины» и посвящена Вильгельму Францу фон Габсбургу-Лотрингену (1895−1948) — представителю европейской аристократии, вошедшему в историю Украины под псевдонимом Василий Вышиванный.

«Эта монета — напоминание для нас сегодня, что независимость не дается легко и не сохраняется сама по себе. Ее нужно защищать и утверждать, как это делали поколения до нас, беречь ежедневно — в мыслях, в поступках, в сердцах», — подчеркнул Глава Национального банка Андрей Пышный.

Дизайн монеты

Памятная монета «130 лет со дня рождения Василия Вышиванного» имеет номинал 2 гривны, изготовлена из нейзильбера, тираж — до 50 000 штук в сувенирной упаковке. Группа монеты — рифленая.

На аверсе монеты изображена стилизованная композиция, включающая элемент кокарды легиона Украинских сечевых стрелков — геральдического галицкого льва, опирающегося на каменную глыбу с надписью У.С.С. 1914 (год основания легиона). На зеркальном фоне размещены: надпись Украины и факсимиле подписи Василия Вышиванного (вверху); год чеканки 2025, малый Государственный Герб Украины, номинал 2 с графическим знаком гривны ₴, стилизованное перо — символ его поэтической и дипломатической деятельности, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и надпись ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ГАБСБУРГ (внизу).

Читайте: НБУ ввел в обращение набор серебряных памятных монет «Государственные символы Украины» (фото)

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Василия Вышиванного в вышиванке и кожухе — элементах одежды, ставших частью его личной идентичности. Слева — декоративный орнамент с листьями клевера, который был талисманом военной удачи для воинов УСС и украшал обложку его поэтического сборника «Проходят дни…», посвященной борцам за свободу Украины. Вверху над композицией отмечена полукругом надпись Василий Вышиванный, а справа — годы жизни деятеля 1895−1948.

Художник — Святослав Иваненко. Скульпторы: Анатолий Демяненко, Владимир Атаманчук.

О реализации монеты

Приобрести памятную монету «130 лет со дня рождения Василия Вышиванного» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 25 августа 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов (список которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).