Канада объявила о пакете военной помощи для Украины на $1 миллиард

Канада объявила о пакете военной помощи для Украины в 1 миллиард долларов . В него войдет бронетехника, дроны и боеприпасы. Об этом премьер-министр Канады Марк Карни сообщил во время выступления в Киеве на торжествах по случаю Дня Независимости, пишет «Cуспільне».

Подробности

«На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 млрд долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд из этой суммы будет направлен на усиление вашего арсенала вооружения — путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце».

Он также сообщил о том, что Канада предоставит десятки миллионов на экстренную помощь, создание бомбоубежищ, а также на усиление местной демократии в Украине, в том числе за счет противодействия кибератакам.

«Как сопредседатель международной коалиции по возвращению украинских детей Канада усилит сотрудничество с Украиной, европейскими партнерами и США, чтобы обеспечить немедленный и безусловный возврат детей», — добавил Карни.

Напомним

Утром 24 августа стало известно, что премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Киев.

«В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и продолжительного мира в Украине», — заявил премьер.