Норвегия выделяет около $700 млн на системы ПВО для Украины

Норвегия выделяет около $696,12 млн на финансирование систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом говорится в заявлении правительства.

Подробности

Системы противовоздушной обороны будут поставлены из Германии в Украину.

«Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем, чтобы Украина получила мощные системы противовоздушной обороны. Германия и Норвегия очень тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за защиту страны и гражданского населения от российских воздушных атак», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

В правительстве отметили, что Норвегия и Германия финансируют две системы Patriot, включая ракеты для них.

Кроме того, Норвегия принимает участие в закупке радиолокационных станций противовоздушной обороны немецкого производителя Hensoldt и систем противовоздушной обороны от Kongsberg.