Coca-Cola планирует продать крупнейшую сеть кофеен в Британии — SkyNews

Компания Coca-Cola готовит продажу Costa, крупнейшей британской сети кафе, через шесть лет после приобретения бизнеса с целью уменьшения своей зависимости от сладких безалкогольных напитков. Об этом сообщает SkyNews .

По последним данным, Costa имеет более 2000 магазинов в Великобритании и более 3000 по всему миру.

Coca-Cola сотрудничает с банкирами, чтобы провести предварительные переговоры о продаже Costa. Первые переговоры уже прошли с небольшим количеством потенциальных покупателей, среди которых частные инвестиционные компании.

Инвестиционный банк Lazard был привлечен компанией для анализа вариантов развития бизнеса и оценки интереса потенциальных покупателей.

Ориентировочные предложения должны быть представлены в начале осени, хотя один источник SkyNews предостерег, что Coca-Cola еще не может продолжать продажу.

Аналитики заявили, что продажа может привести к многомиллиардному ущербу в размере 3,9 млрд фунтов стерлингов, которые Coca-Cola согласилась заплатить за приобретение Costa в Whitbread, владельца сети отелей Premier Inn, котируемой на Лондонской фондовой бирже, в 2018 году.

Один из источников SkyNews, Costa теперь может стоить всего 2 млрд фунтов стерлингов в процессе продажи.

Финансовая отчетность Costa, представленная в Companies House, показывает, что в 2023 году — последнем году, за который доступны отдельные результаты — сеть кофеен зафиксировала доход в размере 1,22 млрд фунтов стерлингов.

Хотя это на 9% больше, чем в предыдущем году, это меньше, чем 1,3 млрд фунтов стерлингов, зафиксированных в 2018 году, в последнем году перед тем, как Coca-Cola взяла под свой контроль этот бизнес.