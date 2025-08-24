Multi от Минфин
українська
24 августа 2025, 9:38

США приобретет 9,9% акций Intel — Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил, что правительство США приобретет 9,9% акций Intel за $8,9 млрд путем конвертации выданных ранее грантов в акции. Речь идет о грантах на сумму $5,7 млрд и $3,2 млрд, предоставленных Intel во времена президента Джо Байдена, сообщает Reuters.

Фото: depositphotos

Подробности

По условиям Intel, доля правительства пассивна — без места в совете директоров и с обязанностью голосовать вместе с советом (с «ограниченными исключениями»).

Пакет включает пятилетний вариант на дополнительные 5% акций по цене $20 за штуку, которую правительство может реализовать, если компания потеряет контроль над бизнесом контрактного производства микросхем (foundry). После новости бумаги Intel выросли на 5,5% в регулярную сессию и примерно на 1% после закрытия.

Читайте также: Белый дом ведет переговоры о приобретении около 10% акций Intel — Bloomberg

Это объявление стало очередным нетипичным вмешательством Белого дома в корпоративный сектор и последовало после встречи Трампа с CEO Intel Лип-Бу Таном, которого президент недавно призвал уйти в отставку из-за «конфликтов интересов».

«Он зашел, желая сохранить свою работу, и наконец дал нам $10 миллиардов для Соединенных Штатов. Поэтому мы получили $10 миллиардов», — сказал Трамп, комментируя договоренность.

Министр торговли США Говард Латник добавил, Тан заключил соглашение, «которое справедливо для Intel и справедливо для американского народа».

Читайте также: SoftBank инвестирует $2 миллиарда в Intel

Инвестиции в Intel знаменуют собой последнее необычное соглашение с американскими компаниями, включая соглашение правительства США, разрешающее гиганту искусственного интеллекта Nvidia продавать свои чипы H20 Китая в обмен на получение 15% этих продаж.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
