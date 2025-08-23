PlayCity запустило систему треккинга сайтов нелегальных казино

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Эта онлайн-платформа автоматизирует обнаружение и облегчает блокировку нелегальных казино. Она умеет находить и генерировать список возможных зеркал и связанных доменов, создающих казино, чтобы обойти ограничения, говорится в сообщении.

Теперь можно проверять правовой статус казино — легальное оно или нет; сообщать PlayCity о нелегальном казино — в случае если сайт такого казино до сих пор не заблокирован; бросать жалобы на интернет-провайдеров, если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но все еще доступны; скачать базу сайтов нелегальных казино — так провайдеры смогут быстро заблокировать доступ к ним, а общественность получит прозрачную информацию о деятельности.

