Глобальная инициатива IPC впервые подтвердила голод в городе Газа

В провинции Газа подтвержден голод (5-я фаза по шкале IPC), говорится в заявлении на сайте поддерживаемой ООН организации Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC). Там отмечается, что более 500 000 человек в секторе Газа столкнулись с «катастрофическими условиями, которые характеризуются голодом, нищетой и смертью».

Еще 1,07 млн человек, или 54% населения, находятся в чрезвычайной продовольственной ситуации (4-я фаза IPC), а 396 000 человек — в кризисной ситуации, отмечается там.

Ожидается, что во временном промежутке с середины августа по конец сентября ситуация ухудшится, и голод распространится на провинции Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. По прогнозам экспертов, с катастрофическими условиями (5-я фаза IPC) столкнется почти треть населения Газы.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в совместном заявлении после публикации анализа IPC подчеркнули необходимость немедленного и полномасштабного гуманитарного реагирования и подчеркнули, что «голод должен быть остановлен любой ценой».

«Голод теперь является мрачной реальностью для детей в провинции Газа и надвигающейся угрозой в Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнисе», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что голод в Газе является «антропогенной катастрофой, моральным приговором и провалом самого человечества», передает Reuters.