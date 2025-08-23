Meta заключила многомиллиардное соглашение с Google об облачных вычислениях

Meta Platforms Inc., материнская компания Facebook и Instagram, подписала с Alphabet Inc. соглашение не менее $10 млрд для использования сервисов Google Cloud в течение шести лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно

Источники, знакомые с деталями, отмечают, что речь идет о серверах и хранилищах, которые обеспечат Meta дополнительные вычислительные мощности в условиях гонки за доминирование в сфере искусственного интеллекта.

Это первое масштабное соглашение Meta с Google в области облачных технологий. Раньше компания частично пользовалась решениями Google, но теперь Google Cloud официально стал инфраструктурным партнером.

Представители Google подтвердили факт заключения контракта, но отказались комментировать подробности. Meta также воздержалась от заявлений.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг ранее отмечал, что Meta планирует потратить сотни миллиардов долларов на развитие ИИ и создание необходимой инфраструктуры. Несмотря на наличие собственных дата-центров и строительство новых, их запуск требует времени, поэтому компания решила привлечь дополнительные ресурсы партнеров.