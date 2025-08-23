Экономика Германии сократилась на 0,3%

Валовой внутренний продукт ФРГ сократился на 0,3% во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2025 года. Об этом пишет DW.

Это снижение оказалось больше, чем предыдущая оценка от 30 июля, которая указывала на спад лишь на 0,1 процента. Падение во втором квартале произошло после неожиданного незначительного роста в начале года, который Destatis сейчас пересмотрел с 0,4 до 0,3 процента.

Давление на правительство Мертвеца

Как пишет dpa, после двух лет экономического спада — на 0,3 процента в 2023 году и 0,2 процента в 2024 году — нынешнее падение ВВП усиливает давление на правительство канцлера Фридриха Мерца, находящегося у власти только 100 дней, но уже имеющего низкие рейтинги поддержки (ниже 30 процентов).

Кроме того, отдельные данные Destatis показали, что в первой половине 2025 г. расходы правительства превысили доходы.

Однако дефицит бюджетов федерального правительства, земель, муниципалитетов и органов социального обеспечения составил относительно низкие 1,3 процента, отмечает агентство.