Валовой внутренний продукт ФРГ сократился на 0,3% во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2025 года. Об этом пишет DW.
Экономика Германии сократилась на 0,3%
Это снижение оказалось больше, чем предыдущая оценка от 30 июля, которая указывала на спад лишь на 0,1 процента. Падение во втором квартале произошло после неожиданного незначительного роста в начале года, который Destatis сейчас пересмотрел с 0,4 до 0,3 процента.
Давление на правительство Мертвеца
Как пишет dpa, после двух лет экономического спада — на 0,3 процента в 2023 году и 0,2 процента в 2024 году — нынешнее падение ВВП усиливает давление на правительство канцлера Фридриха Мерца, находящегося у власти только 100 дней, но уже имеющего низкие рейтинги поддержки (ниже 30 процентов).
Кроме того, отдельные данные Destatis показали, что в первой половине 2025 г. расходы правительства превысили доходы.
Однако дефицит бюджетов федерального правительства, земель, муниципалитетов и органов социального обеспечения составил относительно низкие 1,3 процента, отмечает агентство.
