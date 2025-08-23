Multi от Минфин
23 августа 2025, 10:02 Читати українською

Нацкомиссия повысит тарифы для облэнерго с 1 сентября

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует с 1 сентября 2025 повысить тарифы на распределение электроэнергии для ряда операторов систем распределения (ОСР). Об этом сообщает ExPro.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует с 1 сентября 2025 повысить тарифы на распределение электроэнергии для ряда операторов систем распределения (ОСР).
Фото: mind.ua

Подробности

Главная цель решения — погашение долгов перед оператором системы передачи «Укрэнерго» и обеспечение подготовки к осенне-зимнему периоду.

Ожидается, что повышение тарифов позволит уменьшить финансовую нагрузку между участниками рынка и сформировать аварийные запасы оборудования на случай вражеских обстрелов.

По предварительным расчетам тарифы для потребителей первого класса напряжения возрастут в среднем на 14%, для второго класса — на 23%.

Кому предстоит наибольшее повышение

Наибольшее повышение возможно для «Ровнооблэнерго», «Кировоградоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго». Меньше всего — для «Черниговоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Львовоблэнерго».

С 1 октября планируется отдельный пересмотр тарифов для компаний в прифронтовых регионах, среди которых «Запорожьеоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и ПЭЭМ ЦЭК.

«Отсрочка этого решения будет означать еще более резкий рост тарифов в будущем. Долговый кризис уже приводит к судебным спорам между участниками рынка и штрафам от регулятора. Поэтому принятие экономически обоснованного тарифа — это шаг, который уменьшит давление на систему и конечных потребителей», — пояснил исполнительный директор ГС «Умные электросети Украины» Александр Баранюк.

Источник: Минфин
