Доверие к банкам растет: украинцы хранят почти 1,5 триллиона гривен

По состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 482,6 млрд грн, что на 3,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Об этом говорится в сообщении Фонда.