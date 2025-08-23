По состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 482,6 млрд грн, что на 3,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Доверие к банкам растет: украинцы хранят почти 1,5 триллиона гривен
Вклады физлиц
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 августа 2025:
- вклады в национальной валюте — 959,7 млрд грн (-0,2 млрд грн за июль 2025 г.);
- вклады в иностранной валюте — 522,9 млрд грн (+4,2 млрд грн за июль 2025 г.).
Часть ФОП
Доля ФОП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 августа 2025 составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,3%. Сумма их вкладов составила 167,7 млрд грн.
Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
