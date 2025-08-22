Multi от Минфин
22 августа 2025, 21:08 Читати українською

Курс долара и евро 23-24 августа: почему увидим широкий разброс ценников наличной евровалюты

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла достаточно позитивно для гривны, хотя пока и не дала окончательный ответ на важнейшие для нас вопросы о реальной возможности трехсторонней встречи «Трамп-Зеленский-путин» и перспективах завершения войны.

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла достаточно позитивно для гривны, хотя пока и не дала окончательный ответ на важнейшие для нас вопросы о реальной возможности трехсторонней встречи «Трамп-Зеленский-путин» и перспективах завершения войны.

Месседжей по данному вопросу много, заявлений хватает, но конкретики очень мало. Поэтому в условиях сохраняющейся неопределенности банки и их клиенты больше обращали внимание на текущие сигналы для рынка, нежели на очередные «проверенные» слухи возможного места и времени новых мирных переговоров, а также различных условий страны-агрессора.

К текущим событиям на межбанке в эти дни стоит отнести завершение периода бюджетных платежей у клиентов и подготовку бизнеса к предстоящему уже очень скоро завершению отчетного периода.

На наличном рынке несколько активизировалась сдача валюты гражданами в преддверии Дня знаний, 1 сентября. Даже по официальным расчетам собрать ребенка в школу в этом году стоит, минимум, от 6 тыс. до 10 тыс. гривен. Сумма для среднего украинца немалая. Поэтому неудивительно, что многие граждане понесли в обменники свои валютные заначки, чтобы профинансировать подобные траты.

В целом, граждане покупают валюты больше, чем сдают. Но эта разница настолько незначительна, что в итоге не влияет на общую ситуацию на рынке и никоим образом не провоцирует рост курса.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

chart image

Нацбанк традиционно помогал и практически ежедневно покрывал нехватку доллара на торгах своими интервенциями по продаже американской валюты.

За исключением пятницы не особо «скакала» на международном рынке и пара евро/доллар, находясь в пределах достаточно узкого коридора от 1,16 до 1,17 доллара за евро. Это обеспечило почти стабильную по украинским меркам ситуацию по курсу евро относительно гривны в Украине в эти дни.

График пары евро/доллар

В итоге, с 18 по 22 августа курс продажи безналичного доллара на торгах вырос на 14 копеек — с 41,21/41,24 до 41,35/41,38 гривен, а наличную американскую валюту вечером пятницы, 22 августа, в обменниках финкомпаний и кассах банков можно было купить по 41,40−41,65 гривен.

Курс продажи евро за этот же период просел на 25 копеек — с 48,2115/48, 2301 до 47,9618/47,9842 гривен. Безналичный евро уже в который раз за последнее время подбирался и даже в отдельные дни пробивал вниз психологический порог в 48 гривен, в том числе и в эту пятницу, которая закончилась котировками евро чуть ниже этого уровня.

Но пока все же это нельзя назвать переходом к более низким курсам евровалюты к гривне. Слишком уж незначительны колебания курса гривны относительно евро от отметки в 48 гривен. Поэтому следующая неделя в реальности покажет — способна ли гривна окончательно закрепиться ниже этого психологического порога или «топтание» вокруг курса 48 гривен за евро продолжатся и далее. Наличный же евро в обменниках финкомпаний вечером в пятницу 22-го числа можно было купить в пределах 48,30 — 48,50 гривен.

Курс доллара (межбанк)

Курс евро (межбанк)

Курс наличного доллара

Курс наличного евро

Этот период очень условной и шаткой стабильности курсов доллара и евро на украинском рынке не будет долгим. Поэтому в подобной ситуации владельцы обменников в эти выходные не станут активно увеличивать спред между покупкой и продажей валюты, а проработают в формате «с оборота». Спред и по доллару, и по евро в большинстве обменников будет находиться в пределах 15−25 копеек.

Даже принятие Верховной Радой в целом законопроекта № 13439−3 о внесении изменений в бюджет-2025 на 40 млрд грн, часть которых выйдет на рынок в виде повышения выплат отдельным категориям украинцев, пока не станет особо «давить» на курс как по картам граждан, так и на наличном рынке.

Но важно, чтобы практика увеличения объемов денег на руках у населенияне не стала постоянной, иначе это станет провоцировать скупку валюты гражданами на опасениях дальнейшей девальвации гривны. Особенно ближе к концу года, когда как обычно, на рынок выйдет много бюджетной гривны, что само по себе будет опасно для курса нацвалюты на всех сегментах валютного рынка.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 23−24 августа

Курс наличного доллара перед и в День Незавмсимости в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,30 гривен и продажа от 41,35 до 41,65 гривен.

Курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в границах достаточно широкого разброса котировок: прием от 47,80 до 48,10 гривен и продажа от 48,15 до 48,70 гривен. Широкий разброс ценников покупки и продажи по наличному евро в эти дни связан с разным видением перспектив евровалюты относительно доллара на мировых рынках у различных групп аналитиков сетей валютообмена, а также запросами их клиентуры.

Чтобы не рисковать, большинство владельцев крупных сетей валютообмена будет внимательно следить за поведением пары евро/доллар на мировых рынках и при существенных изменениях быстро менять свои ценники по евровалюте. При этом сам спред между покупкой и продажей евровалюты оставлять в пределах достаточно скромных по украинским понятиям 15−25 копеек на евро.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
