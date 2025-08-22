Джером Пауэлл допустил снижение ставки: ФРС будет действовать «осторожно» на фоне неопределенности

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 августа 2025, 18:16 Читати українською

Джером Пауэлл допустил снижение ставки: ФРС будет действовать «осторожно» на фоне неопределенности

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл намекнул на возможность снижения процентных ставок, несмотря на высокий уровень неопределенности в экономике. В своей долгожданной речи на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле он отметил, что баланс рисков смещается между двумя основными целями ФРС: полной занятостью и стабильными ценами. Об этом сообщает CNBC.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл намекнул на возможность снижения процентных ставок, несмотря на высокий уровень неопределенности в экономике.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Пауэлл отметил устойчивость рынка труда и экономики, но подчеркнул рост рисков, в частности, из-за влияния тарифов, которые могут спровоцировать новую волну инфляции.

«Учитывая, что политика находится на ограничительной территории, базовый прогноз и изменение баланса рисков могут оправдать корректировку нашей политики», — заявил Пауэлл.

Учитывая, что базовая процентная ставка ФРС на целый процентный пункт ниже той, что была на момент выступления Пауэлла год назад, а уровень безработицы все еще низкий, условия позволяют «нам действовать осторожно, рассматривая изменения в нашей политической позиции», сказал Пауэлл.

Эти слова были восприняты рынками как сигнал к возможному понижению ставки уже на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 16−17 сентября. После его выступления фондовый индекс Dow Jones вырос более чем на 600 пунктов, а доходность двухлетних казначейских облигаций упала.

Независимость ФРС

Пауэлл подчеркнул, что ФРС принимает решение, руководствуясь исключительно экономическими данными, а не политическим давлением. Этот комментарий стал ответом на призывы президента США Дональда Трампа к агрессивному понижению ставок.

Глава ФРС признал, что предварительные оценки регулятора по «временному» характеру инфляции после 2020 года были ошибочными, что привело к значительным трудностям для населения. Он подтвердил, что ФРС остается преданной своей цели удержанию инфляции на уровне 2%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами