Джером Пауэлл допустил снижение ставки: ФРС будет действовать «осторожно» на фоне неопределенности

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл намекнул на возможность снижения процентных ставок, несмотря на высокий уровень неопределенности в экономике. В своей долгожданной речи на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле он отметил, что баланс рисков смещается между двумя основными целями ФРС: полной занятостью и стабильными ценами. Об этом сообщает CNBC.

Пауэлл отметил устойчивость рынка труда и экономики, но подчеркнул рост рисков, в частности, из-за влияния тарифов, которые могут спровоцировать новую волну инфляции.

«Учитывая, что политика находится на ограничительной территории, базовый прогноз и изменение баланса рисков могут оправдать корректировку нашей политики», — заявил Пауэлл.

Учитывая, что базовая процентная ставка ФРС на целый процентный пункт ниже той, что была на момент выступления Пауэлла год назад, а уровень безработицы все еще низкий, условия позволяют «нам действовать осторожно, рассматривая изменения в нашей политической позиции», сказал Пауэлл.

Эти слова были восприняты рынками как сигнал к возможному понижению ставки уже на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 16−17 сентября. После его выступления фондовый индекс Dow Jones вырос более чем на 600 пунктов, а доходность двухлетних казначейских облигаций упала.

Независимость ФРС

Пауэлл подчеркнул, что ФРС принимает решение, руководствуясь исключительно экономическими данными, а не политическим давлением. Этот комментарий стал ответом на призывы президента США Дональда Трампа к агрессивному понижению ставок.

Глава ФРС признал, что предварительные оценки регулятора по «временному» характеру инфляции после 2020 года были ошибочными, что привело к значительным трудностям для населения. Он подтвердил, что ФРС остается преданной своей цели удержанию инфляции на уровне 2%.