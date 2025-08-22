Украина получила более 4 миллиардов евро от ЕС

Украина привлекла более 4 млрд. евро бюджетной поддержки от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility и за счет доходов от замороженных активов россии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Украина привлекла в госбюджет более 4 млрд евро от Европейского Союза:

Более 3 млрд евро — кредит от Европейского Союза в пределах инструмента Ukraine Facility;

1 млрд евро является частью вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

В рамках инструмента Ukraine Facility на 2024−2027 годы предусмотрено около 50 млрд евро для Украины (38,27 млрд евро — прямая бюджетная поддержка). В общей сложности в госбюджет с 2024 года уже поступило более 22,6 млрд евро в рамках инструмента.

Только в 2025 году планируется привлечь около 12,5 млрд евро, из которых более 6,5 млрд евро уже поступило в госбюджет.

Механизм ERA предусматривает направление Украине $50 млрд, которые обеспечены доходами от замороженных активов россии. Взнос Е С составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд). В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от ЕС 9 млрд евро.

Европейский Союз остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины — 57,5 млрд евро за 3,5 года. За 8 месяцев 2025 года страна получила более 15,5 млрд евро от ЕС.