OnlyFans выплатил владельцу $701 млн дивидендов перед возможной продажей

Платформа для взрослого контента OnlyFans выплатила своему владельцу, украинско-американскому предпринимателю Леониду Радвинскому $701 миллион дивидендов. Это произошло накануне потенциальной продажи компании, оцениваемой в $8 миллиардов, сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Выплата была раскрыта в финансовых отчетах Fenix International Ltd., лондонской компании, управляющей платформой. Общая сумма дивидендов, полученных Радвинским с 2021 года, достигла примерно $1,8 млрд.

Ключевые финансовые показатели

Доходы: В 2024 году OnlyFans обработал платежи на сумму $7,2 млрд (по сравнению с $6,6 млрд в 2023 году).

Прибыль: Прибыль до налогообложения составила $684 млн, что на 4% больше, чем годом ранее.

Количество пользователей: Количество аккаунтов создателей контента выросло на 13% до 4,6 млн, а количество аккаунтов поклонников увеличилось на 24% до 377,5 млн.

OnlyFans зарабатывает, удерживая 20% комиссии по подпискам и проданному контенту. Платформа стала очень популярной во время пандемии, когда многие работники секс-индустрии и знаменитостей искали способы заработать деньги во время локдаунов.

Леонид Радвинский в 2018 году выкупил контрольный пакет акций OnlyFans у британских братьев Гая и Тима Стокли, создавших платформу в 2016 году.