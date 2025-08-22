«Налог на Google»: международные компании значительно увеличили отчисления в бюджет Украины

Международные компании увеличивают отчисления в бюджет. В первом полугодии 2025 года международные компании — нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинцам, перечислили в бюджет $85,7 млн. и 76,5 млн. евро . Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

«Это на $16,2 млн (+23%) и 15,9 млн евро (+26%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. О начисленных суммах налога отчитались 132 человека — нерезиденты», — рассказала она.

Крупнейшие плательщики «Налога на Google»

Крупнейшие плательщики: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и т. д.

Также растет количество лиц — нерезидентов, оказывающих электронные услуги физическим лицам. Сегодня их уже 141 (на 16 больше, чем в прошлом).

«Это колоссальные поступления в бюджет, усиливающие нашу устойчивость даже в сверхсложных условиях. Более того, это уравнивает условия конкуренции между украинскими и международными бизнесами в сфере цифровых сервисов. Благодарна всем глобальным игрокам за добросовестную уплату налогов!» — подчеркнула Леся Карнаух.