США снова ужесточили санкции против «теневого флота» Ирана

Министерство финансов США 21 августа объявило о втором за месяц пакете санкций, направленных на «теневой флот» Ирана, который используется для обхода ограничений на экспорт нефти.

Главной фигурой нового санкционного списка стал Антониос Маргаритис — гражданин Греции, которого Вашингтон считает организатором одной из самых больших схем уклонения от санкций.

По данным Минфина США, Маргаритис контролирует ряд компаний, продолжавших деятельность даже после того, как часть их структур и судов попала под предыдущие ограничения. Новый пакет санкций касается подконтрольных ему компаний, а также ряда судоходных фирм и танкеров из ОАЭ, Маршалловых, Виргинских островов и Гонконга.

В частности, под ограничения подверглись танкеры Victory Ari, Sondos, Katsuya, Lafit, Giant, Adeline G, Kongm и Ares, которые, по оценкам США, перевезли миллионы баррелей иранской нефти в Китай.

Все активы подсанкционных лиц в США блокируются, а гражданам США запрещено проводить с ними какие-либо операции, нарушения которых влечет гражданские или уголовные наказания.