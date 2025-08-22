Банковский сектор Украины: 100 миллиардов прибыли за полгода, но каждый пятый банк — убыточный

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 августа 2025, 14:05 Читати українською

Банковский сектор Украины: 100 миллиардов прибыли за полгода, но каждый пятый банк — убыточный

Украинские банки заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов в первом полугодии 2025 года. Это почти тот же результат, что и в прошлом. Однако, несмотря на значительную общую прибыль, каждый пятый банк в стране остается убыточным. Об этом сообщает Опендатабот.

Украинские банки заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов в первом полугодии 2025 года.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные показатели

100,06 млрд грн — столько заработали украинские банки за первое полугодие 2025 года до уплаты налогов. Это почти тот же результат, что и в прошлом. Налоговые расходы составили 21,99 млрд грн — или 22% прибыли.

После уплаты налогов осталось 78,07 млрд грн. Впрочем, не все финучреждения вышли в плюс по результатам первого полугодия: 13 банков сообщили об убытках. В общем, сейчас каждый пятый банк в стране убыточен.

Даже те, кто в плюсе, не всегда показывают рост: более трети прибыльных банков улучшили показатели. Лидер по динамике — выросший в 118 раз Метабанк. Стабильный прирост в Приватбанке: +14%.

Топ-10 самых крупных банков остался неизменным. Итого они сгенерировали 68,05 млрд грн — 87% прибыли всего сектора.

Динамика по группам банков

Почти половина прибыли всех украинских банков приходится на Приват: 34,88 млрд. грн. прибыли и 11,09 млрд. грн. налогов. Среди госбанков в минусе только Первый инвестиционный (-29,43 млн. грн.). Мотор-банк, напротив, в этом году вышел из минуса впервые за длительное время. В общей сложности прибыль группы государственных банков выросла на 4% по сравнению с тем же периодом в прошлом году — преимущественно за счет лидера.

У иностранных банков наоборот прибыль просела почти на четверть — до 16,57 млрд грн. Лидером остается Райффайзен: +10% прироста, 4,74 млрд грн прибыли и 1,66 млрд грн налога.

Банки с частным капиталом тоже в минусе на четверть, их прибыль составила 10,06 млрд. грн. ПУМБ остается первым из 3,57 млрд грн — это −7% к прошлому году. Вместе с Универсал Банком (Монобанк) они получили 59% прибыли группы.

Другие важные факты

За полгода НБУ оштрафовал 16 банков на общую сумму 240 млн. грн. за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Два банка изменили названия: Кредит Европа банк стал Нексент банком, а Банк инвестиций и сбережений — Бизнесбанком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами