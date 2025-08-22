Банковский сектор Украины: 100 миллиардов прибыли за полгода, но каждый пятый банк — убыточный

Украинские банки заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов в первом полугодии 2025 года. Это почти тот же результат, что и в прошлом. Однако, несмотря на значительную общую прибыль, каждый пятый банк в стране остается убыточным. Об этом сообщает Опендатабот.

Основные показатели

100,06 млрд грн — столько заработали украинские банки за первое полугодие 2025 года до уплаты налогов. Это почти тот же результат, что и в прошлом. Налоговые расходы составили 21,99 млрд грн — или 22% прибыли.

После уплаты налогов осталось 78,07 млрд грн. Впрочем, не все финучреждения вышли в плюс по результатам первого полугодия: 13 банков сообщили об убытках. В общем, сейчас каждый пятый банк в стране убыточен.

Даже те, кто в плюсе, не всегда показывают рост: более трети прибыльных банков улучшили показатели. Лидер по динамике — выросший в 118 раз Метабанк. Стабильный прирост в Приватбанке: +14%.

Топ-10 самых крупных банков остался неизменным. Итого они сгенерировали 68,05 млрд грн — 87% прибыли всего сектора.

Динамика по группам банков

Почти половина прибыли всех украинских банков приходится на Приват: 34,88 млрд. грн. прибыли и 11,09 млрд. грн. налогов. Среди госбанков в минусе только Первый инвестиционный (-29,43 млн. грн.). Мотор-банк, напротив, в этом году вышел из минуса впервые за длительное время. В общей сложности прибыль группы государственных банков выросла на 4% по сравнению с тем же периодом в прошлом году — преимущественно за счет лидера.

У иностранных банков наоборот прибыль просела почти на четверть — до 16,57 млрд грн. Лидером остается Райффайзен: +10% прироста, 4,74 млрд грн прибыли и 1,66 млрд грн налога.

Банки с частным капиталом тоже в минусе на четверть, их прибыль составила 10,06 млрд. грн. ПУМБ остается первым из 3,57 млрд грн — это −7% к прошлому году. Вместе с Универсал Банком (Монобанк) они получили 59% прибыли группы.

Другие важные факты

За полгода НБУ оштрафовал 16 банков на общую сумму 240 млн. грн. за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Два банка изменили названия: Кредит Европа банк стал Нексент банком, а Банк инвестиций и сбережений — Бизнесбанком.