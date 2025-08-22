В Украине резко подешевела капуста: цены упали на 50% по сравнению с прошлым годом

В Украине наблюдается тенденция к снижению цен на белокочанную капусту. По данным аналитиков проекта EastFruit, основной причиной ценового спада является отсутствие спроса, что в свою очередь обусловлено ухудшением качества урожая.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Длительные дожди этого сезона привели к избытку влаги на капустных полях, что повлекло за собой растрескивание кочанов. Поэтому фермеры вынуждены идти на уступки, чтобы как можно быстрее реализовать имеющиеся объемы продукции.

На этой неделе украинские хозяйства отгружают капусту по цене 6−15 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем неделей ранее. Производители отмечают, что покупатели часто недовольны качеством продукции, поэтому оптовые компании и розничные сети покупают ее только мелкими партиями для текущих продаж.

Отметим, что на сегодняшний день цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем на 52% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.