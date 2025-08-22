В ЕС рассматривают запуск цифрового евро на публичных блокчейнах Ethereum и Solana — FT

Европейские чиновники активизировали работу над созданием цифрового евро (CBDC) после того, как Конгресс США принял закон, регулирующий рынок стейблкоинов. По информации Financial Times, ЕЦБ и другие регуляторы теперь всерьез рассматривают возможность запуска цифровой валюты на публичных блокчейнах, таких как Ethereum и Solana, вместо частного, как планировалось ранее, сообщает Incrypted.

Этот шаг может способствовать глобальному распространению и использованию цифрового евро, однако вызывает вопросы прозрачности транзакций и возможных рисков для конфиденциальности.

По словам источников FT, быстрое принятие американского закона о стейблкоинах (GENIUS Act) «пугало многих» в Европе, заставив их пересмотреть свои планы и ускорить работу над собственным проектом.

Один из участников обсуждений отметил, что теперь использование публичного блокчейна рассматривается гораздо серьезнее.