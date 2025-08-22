Цены на нефть растут на фоне угасания надежд на мир между россией и Украиной

В пятницу, 22 августа, цены на нефть несколько выросли, прервав двухнедельное понижение. Рост связывают с уменьшением надежд на скорое завершение войны россии против Украины, что увеличивает рисковые премии для поставщиков нефти. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 12 центов до $67,79 за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 13 центов до $63,65. За неделю Brent подорожала на 2,7%, а WTI — на 1,1%.

Трейдеры закладывают в цены большие риски, поскольку надежды на то, что президент США Дональд Трамп сможет быстро выступить посредником по урегулированию войны, исчезают.

«Организовать саммит между путиным и Зеленским оказалось сложно, а обсуждения возможных гарантий безопасности сталкиваются с препятствиями», — отметили аналитики ING.

Они добавили, что чем менее вероятным выглядит прекращение огня, тем больше риск более жестких санкций США против россии.

Другие факторы, влияющие на цены

Цены на нефть также поддержало большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США, что свидетельствует о высоком спросе. По данным Управления энергетической информации США, за неделю, закончившуюся 15 августа, запасы упали на 6 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали падение на 1,8 млн баррелей.

Инвесторы также следят за экономической конференцией в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг) в ожидании сигналов о возможном понижении процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце. Снижение ставок может стимулировать экономический рост, увеличивая спрос на нефть и поддерживая цены.