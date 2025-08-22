В 2025 году цены на хлебобулочные изделия в Украине продолжат расти. После подорожания на 20% в 2024 году ожидается, что в этом году цены вырастут еще на 15−20%. Такой прогноз озвучил директор ООО «Киев Хлеб» Юрий Дученко на конференции «Хлеб.ua» в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
Цены на хлеб вырастут еще на 15-20% в 2025 году, — директор «Киев Хлеба»
По словам Дученко, рост цен неизбежен из-за увеличения расходов производителей на сырье, энергоносители и заработную плату. Он подчеркнул, что сейчас большинство хлебопекаров работают на грани рентабельности, а некоторые даже в убыток.
Проблемы отрасли
Среди ключевых проблем отрасли эксперт выделил:
- Снижение рентабельности, что приводит к нехватке оборотных средств.
- Энергетическая зависимость.
- Снижение покупательной способности украинцев.
- Логистические сложности и ограничения на экспорт.
- Тенизация рынка, которая, по его оценкам, достигает 40−50%.
Дученко объяснил, что теневая экономика в отрасли включает работу по упрощенной системе налогообложения и «серые» схемы оплаты труда. Это создает нечестную конкуренцию, поскольку позволяет продавать продукцию на 20% дешевле, чем у легальных производителей.
Изменение потребительских привычек
Директор «Киев Хлеба» также отметил смену потребительских предпочтений. Растет спрос на хлеб простых рецептур, в то время как продажи пшеничных и сдобных изделий падают.
Пути развития
Решить проблемы отрасли и обеспечить ее устойчивое развитие, по мнению Дученко, помогут:
- Автоматизация производства и внедрение инновационных технологий, в частности, искусственного интеллекта.
- Диверсификация каналов сбыта, развитие фастфуда и стритфуда.
- Использование франчайзинговых схем.
- Акцент на производстве свежего и здорового хлеба.
