українська
22 августа 2025, 9:29 Читати українською

Цены на хлеб вырастут еще на 15-20% в 2025 году, — директор «Киев Хлеба»

В 2025 году цены на хлебобулочные изделия в Украине продолжат расти. После подорожания на 20% в 2024 году ожидается, что в этом году цены вырастут еще на 15−20%. Такой прогноз озвучил директор ООО «Киев Хлеб» Юрий Дученко на конференции «Хлеб.ua» в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

В 2025 году цены на хлебобулочные изделия в Украине продолжат расти.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам Дученко, рост цен неизбежен из-за увеличения расходов производителей на сырье, энергоносители и заработную плату. Он подчеркнул, что сейчас большинство хлебопекаров работают на грани рентабельности, а некоторые даже в убыток.

Проблемы отрасли

Среди ключевых проблем отрасли эксперт выделил:

  • Снижение рентабельности, что приводит к нехватке оборотных средств.
  • Энергетическая зависимость.
  • Снижение покупательной способности украинцев.
  • Логистические сложности и ограничения на экспорт.
  • Тенизация рынка, которая, по его оценкам, достигает 40−50%.

Дученко объяснил, что теневая экономика в отрасли включает работу по упрощенной системе налогообложения и «серые» схемы оплаты труда. Это создает нечестную конкуренцию, поскольку позволяет продавать продукцию на 20% дешевле, чем у легальных производителей.

Изменение потребительских привычек

Директор «Киев Хлеба» также отметил смену потребительских предпочтений. Растет спрос на хлеб простых рецептур, в то время как продажи пшеничных и сдобных изделий падают.

Пути развития

Решить проблемы отрасли и обеспечить ее устойчивое развитие, по мнению Дученко, помогут:

  • Автоматизация производства и внедрение инновационных технологий, в частности, искусственного интеллекта.
  • Диверсификация каналов сбыта, развитие фастфуда и стритфуда.
  • Использование франчайзинговых схем.
  • Акцент на производстве свежего и здорового хлеба.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
TAN72
TAN72
22 августа 2025, 9:41
#
Цены могут поднимать до небес,а будет ли потребление, это уже вопрос.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
22 августа 2025, 10:03
#
Зниження купівельної спроможності якось не б"ється зі збільшенням зарплат. Дві взаємопротилежні причини
+
0
invaderzim8
invaderzim8
22 августа 2025, 10:07
#
Потому что повышение зарплат это немассовое и усредненное явление, которое частично компенсирует только инфляцию.
