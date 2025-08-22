В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали Киев и Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. Итого они обеспечили 63% всех июльских продаж. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
Крупнейшие рынки новых авто в Украине: Киев лидирует, но продажи упали
Продажи по регионам
- Киев: 2162 авто, что на 5% меньше, чем в прошлом году.
- Киевская область: 624 авто, прирост +30%.
- Днепропетровская область: 530 авто, прирост +7%.
- Одесская область: 382 авто, прирост +10%.
- Львовская область: 360 авто, прирост +11%.
Автомобили-бестселлеры
В Киеве самым популярным новым авто июля стал Renault Duster. В то же время, жители Киевской, Одесской и Львовской областей чаще всего покупали BYD Song Plus. На рынке Днепропетровской области лидером продаж стал Honda eNS1.
