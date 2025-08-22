Промышленная инфляция в Украине замедляется

В Украине цены производителей промышленной продукции значительно замедлили рост. В июле 2025 года показатель в годовом исчислении составил 4,7%, тогда как в июне он достигал 13,1%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Согласно информации Госстата, индекс цен производителей промышленной продукции (показатель изменения оптовых цен на сырье, материалы и товары) в июле составил 100,7% по сравнению с июнем 2025 года.

Главным фактором промышленной инфляции в прошлом месяце стала ситуация в добывающей промышленности, где больше всего подорожали сырая нефть и природный газ — на 8,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время, зафиксировано снижение цен на некоторые виды продукции:

добыча металлических руд подешевела на 1,3%;

производство кокса и продуктов нефтепереработки — на 3,4%.

Напомним

В июне 2025 года цены производителей промышленной продукции выросли на 13,1% в годовом исчислении, а в мае этот показатель равнялся 28,9%.