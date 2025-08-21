США и Европейский Союз объявили о достижении рамочного соглашения о «взаимной, справедливой и сбалансированной торговле». Как отмечено в совместном заявлении Белого дома, документ должен укрепить одну из крупнейших в мире торговых отношений и стать шагом к реиндустриализации экономик обеих сторон.
ЕС и США согласовали условия торгового соглашения
Ключевые положения соглашения
Отмена тарифов и расширение доступа на рынки
- ЕС намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США, а также предоставить преференциальный доступ к рынку широкого спектра американской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов (орехи, молочные продукты, фрукты, овощи, свинина, мясо бизона
и т. п.).
- США обязуются применять к европейским товарам либо пошлину «наиболее благоприятной нации» (MFN), либо ставку в 15%, включающую MFN и взаимную пошлину. В то же время, с 1 сентября 2025 года США отменят дополнительные тарифы на самолеты, их части, фармацевтику и ее компоненты из ЕС, применяя только ставку MFN.
Снижение тарифов на сталь, алюминий и авто
- В ответ на принятые ЕС меры США снизят тарифы, установленные по Разделу 232, на европейские автомобили и автозапчасти. Пошлины не будут применяться к товарам с пошлиной MFN в 15% или выше. Для товаров с более низкой пошлиной MFN будет установлена общая ставка 15%.
- Относительно стали и алюминия, стороны рассмотрят возможность создания «защитных» механизмов для своих внутренних рынков, чтобы предотвратить избыток мощностей, обеспечивая при этом безопасные цепи поставок.
Энергетическое и технологическое сотрудничество
- Стороны договорились о сотрудничестве по обеспечению безопасных, надежных и диверсифицированных энергопоставок. Ожидается, что ЕС закупит у США сжиженный природный газ, нефть и ядерную энергию на сумму $750 миллиардов к 2028 году.
- ЕС также планирует приобрести у США чипы для ИИ на сумму не менее $40 миллиардов для своих вычислительных центров.
Инвестиции и оборона
- Европейские компании, по оценкам, инвестируют дополнительные $600 миллиардов в стратегические сектора экономики США до 2028 года.
- ЕС планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у Соединенных Штатов при поддержке правительства США.
Нетарифные барьеры и экологические нормы
- Стороны обязались устранять нетарифные барьеры. В частности, в области автомобилестроения предполагается взаимное признание стандартов.
- ЕС будет работать над решением беспокойств американских производителей относительно
Регламента Е С об обезлесениии механизме регулирования углеродных границ (CBAM), чтобы избежать чрезмерного влияния на торговлю.
Соглашение также предусматривает сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности, защиты трудовых прав, устранения цифровых барьеров и укрепления экономической безопасности. США и ЕС намерены быстро оформить окончательное соглашение по имплементации этих договоренностей.
