ЕС и США согласовали условия торгового соглашения

США и Европейский Союз объявили о достижении рамочного соглашения о «взаимной, справедливой и сбалансированной торговле». Как отмечено в совместном заявлении Белого дома, документ должен укрепить одну из крупнейших в мире торговых отношений и стать шагом к реиндустриализации экономик обеих сторон.