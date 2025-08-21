Национальный банк Украины установил на 22 августа 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,2185 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 16 копеек.
НБУ укрепил гривну на 16 копеек
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс доллара установлен на таком уровне: 41,2185 грн за 1 доллар (-0,1597 грн).
Официальный курс евро составит 47,9825 грн за 1 евро (-0,1859 грн).
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии