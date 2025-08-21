Великобритания ввела санкции против криптовалютной отрасли рф

Британское правительство объявило о введении санкций против ряда российских и киргизских финансовых и криптовалютных структур. Они, по мнению властей, использовались для обхода международных ограничений, введенных против россии, пишет Incrypted.

Мероприятия относятся как к компаниям, так и к отдельным лицам, причастным к операциям с цифровыми активами.

Санкции затронули криптовалютные биржи Grinex и Meer, киргизские «Капитал Банк Центральной Азии», Tengricoin, Old Vector и Altair Holding SA.

Среди физических лиц под ограничениями оказались предприниматель Леонид Шумаков, связанный со стейблкоином A7A5, бизнесмен Жанышбек Уулу Назарбек и глава «Капитал Банка» Кантемир Капарбекович Чалбаев.

По данным британских властей, карточку A7A5, выпущенную киргизской фирмой Old Vector, использовали для перевода $9,3 млрд с Garantex в Grinex с целью обхода санкций.

Стейблкоин A7A5 создали для компаний, принадлежащих находящемуся под ограничениями молдавскому олигарху Илану Мироновичу Шору и российскому банку «Промсвязьбанк».