«єОселя» под 0%: программу планируют расширить для молодых семей с детьми

Государственную ипотечную программу «єОселя» планируют расширить, чтобы сделать жилье более доступным для молодых семей с детьми. Об этом заявил глава правления «Укрфинжилья» Евгений Мецгер во время пресс-брифинга, сообщает ЭП.

«Демографическая проблема в Украине становится все больше. Потому мы хотим сделать ипотеку для молодых семей с детьми. Мы хотим создать для семей, мотивированных рожать детей, особые условия для покупки квартиры», — подчеркнул Мецгер.

По его словам, для этой категории граждан будет разработан лизинговый продукт с пониженными ставками и меньшим первым взносом. Размер ставок должен утвердить Кабинет министров, однако уже известна концепция:

К примеру, базовая ставка для молодой семьи составит 9%.

С одним ребенком ставка снизится до 6%.

С двумя детьми — до 3%.

А с тремя и более детьми — до 0%.

В то же время, если ребенку исполнится 18 лет, ставка будет возвращена к предыдущему уровню.

В «Укрфинжилище» уточнили, что молодые семьи с детьми должны будут оформлять ипотеку как отдельную категорию. Это означает, что нельзя будет одновременно подавать заявку, как, например, медик или военный, и как семья с детьми — нужно будет выбрать одну категорию.

Также программа не будет распространяться на тех, кто уже оформил ипотеку: их ставки не будут снижены с появлением детей.

Обновленная программа «єОселя» для молодых семей должна заработать уже в конце 2025 года — начале 2026 года.