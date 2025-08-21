Акции британского ритейлера WH Smith обвалились почти на 40% из-за бухгалтерской ошибки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 августа 2025, 18:43 Читати українською

Акции британского ритейлера WH Smith обвалились почти на 40% из-за бухгалтерской ошибки

Акции британского ритейлера WH Smith упали почти на 40% после того, как компания обнаружила бухгалтерскую ошибку, приведшую к завышению ее доходов на 30 млн фунтов стерлингов. После этого ритейлер вынужден был снизить финансовые прогнозы и инициировать независимую проверку, сообщает The Guardian.

Акции британского ритейлера WH Smith упали почти на 40% после того, как компания обнаружила бухгалтерскую ошибку, приведшую к завышению ее доходов на 30 млн фунтов стерлингов.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В четверг утром инвесторы обвалили рыночную стоимость компании почти на 550 млн. фунтов стерлингов, в результате чего цена акций упала до 6,76 фунта. Компания обнаружила ошибку, связанную с ее бизнесом в Северной Америке, при подготовке годовых результатов. Ошибка заключалась в том, что часть дохода была учтена слишком рано.

Подробности

Ошибка касалась договоренностей с поставщиками, предоставляющими бонусы в виде скидок, если ритейлер достигает определенных объемов продаж. Данные бонусы должны быть отражены в отчетности следующего финансового года, не текущего, заканчивающегося 31 августа. Проблема ограничивается только североамериканским бизнесом компании.

WH Smith заявила, что ожидает получить прибыль от своего подразделения, обслуживающего США и Канаду, на уровне 25 млн фунтов, что значительно меньше предварительных прогнозов в 55 миллионов фунтов. В результате прибыль группы до налогообложения, по прогнозам, составит около 110 миллионов фунтов, хотя рынок ожидал 140 миллионов фунтов.

Компания поручила аудиторской фирме Deloitte провести независимую и всестороннюю проверку.

В The Guardian упомянули о бухгалтерском скандале другой британской компании — Tesco. В 2014 году Tesco признала, что завысила свою прибыль на 326 млн фунтов стерлингов из-за неправильного отражения платежей от поставщиков. Для восстановления репутации крупнейшего ритейлера Великобритании понадобились годы.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами