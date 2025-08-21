Акции британского ритейлера WH Smith обвалились почти на 40% из-за бухгалтерской ошибки

Акции британского ритейлера WH Smith упали почти на 40% после того, как компания обнаружила бухгалтерскую ошибку, приведшую к завышению ее доходов на 30 млн фунтов стерлингов. После этого ритейлер вынужден был снизить финансовые прогнозы и инициировать независимую проверку, сообщает The Guardian .

В четверг утром инвесторы обвалили рыночную стоимость компании почти на 550 млн. фунтов стерлингов, в результате чего цена акций упала до 6,76 фунта. Компания обнаружила ошибку, связанную с ее бизнесом в Северной Америке, при подготовке годовых результатов. Ошибка заключалась в том, что часть дохода была учтена слишком рано.

Подробности

Ошибка касалась договоренностей с поставщиками, предоставляющими бонусы в виде скидок, если ритейлер достигает определенных объемов продаж. Данные бонусы должны быть отражены в отчетности следующего финансового года, не текущего, заканчивающегося 31 августа. Проблема ограничивается только североамериканским бизнесом компании.

WH Smith заявила, что ожидает получить прибыль от своего подразделения, обслуживающего США и Канаду, на уровне 25 млн фунтов, что значительно меньше предварительных прогнозов в 55 миллионов фунтов. В результате прибыль группы до налогообложения, по прогнозам, составит около 110 миллионов фунтов, хотя рынок ожидал 140 миллионов фунтов.

Компания поручила аудиторской фирме Deloitte провести независимую и всестороннюю проверку.

В The Guardian упомянули о бухгалтерском скандале другой британской компании — Tesco. В 2014 году Tesco признала, что завысила свою прибыль на 326 млн фунтов стерлингов из-за неправильного отражения платежей от поставщиков. Для восстановления репутации крупнейшего ритейлера Великобритании понадобились годы.