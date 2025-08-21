Multi от Минфин
21 августа 2025, 16:30 Читати українською

Google представила новые смартфоны, часы и наушники Pixel

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., в ходе ежегодного мероприятия Made by Google представила новые смартфоны и другие гаджеты Pixel, пишет Reuters.

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., в ходе ежегодного мероприятия Made by Google представила новые смартфоны и другие гаджеты Pixel, пишет Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиВ этот раз в ходе презентации Google отошла от традиционного формата и вместо технических деталей сделала акцент на потребительской привлекательности товаров, пишет Reuters.
Фото: reuters.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

В этот раз в ходе презентации Google отошла от традиционного формата и вместо технических деталей сделала акцент на потребительской привлекательности товаров, пишет Reuters. Сами устройства в отличие от прошлого года были обновлены несильно.

При этом компания отметила прогресс в разработке универсального ИИ-помощника.

Старший вице-президент Google по устройствам и сервисам Рик Остерлох отметил «большое количество шума» вокруг интеграции ИИ в смартфоны и, «откровенно говоря, большое количество несдержанных обещаний», однако с разработанной Google ИИ-моделью Gemini, по его словам, все в порядке.

Вероятно, Остерлох намекал на задержки в развертывании ИИ со стороны Apple, от которой в июне среди прочего ожидали обновленного голосового помощника Siri. Ожидается, что осенью Apple представит новые iPhone.

«У нас лучшие модели, у нас лучший ИИ-ассистент, а это значит, что ваш телефон может стать гораздо полезнее», — сказал Остерлох.

Среди новых ИИ-функций смартфонов линейки Pixel 10 — ассистент в приложении для камеры, помогающий делать более удачные снимки, а также функция отображения актуальной информации без ее запроса со стороны пользователя — например, показ при звонке в авиакомпанию электронного письма с подтверждением покупки авиабилетов.

Google также продемонстрировала интеграцию ИИ-функций, представленных в мае на конференции компании для разработчиков, в том числе перевод звонков в режиме реального времени.

Внешний вид смартфонов почти не изменился, не считая добавления телеобъектива в базовую модель Pixel по аналогии с более дорогими версиями.

Цены на новые Pixel 10 начинаются от $799 за базовую модель и $1,799 тыс. за складную — без изменений по сравнению с прошлой линейкой, несмотря на опасения повышения цен в связи с импортными пошлинами.

Базовая версия Pixel 10, а также продвинутые Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL поступят в продажу в августе, складной Pixel 10 Pro Fold — в октябре.

Все смартфоны оснащены новейшим процессором Google Tensor G5. Кроме того, компания впервые оснастила их функцией магнитной зарядки. Она называется Pixelsnap и похожа на функцию MagSafe в iPhone, пишет Reuters.

Google также представила «умные» часы Pixel Watch 4 и беспроводные наушники Pixel Buds 2a. При этом у более дорогих наушников Pixel Buds Pro 2 появилась лишь новая расцветка.

Кроме того, компания анонсировала запуск продаж устройств Pixel в Мексике.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
