Верховная Рада не поддержала законопроекты № 9363 и № 5837, являющиеся частью обязательств Украины в рамках программы финансовой поддержки со стороны Европейского Союза Ukraine Facility. Об этом сообщил Ярослав Железняк.
Рада провалила два закона в рамках программы Ukraine Facility
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Оба законопроекта не приняли во втором чтении.
Законопроектом № 9363 вносятся изменения в некоторые законы по цифровизации исполнительного производства.
Законопроект № 5837 касается основных принципов государственного надзора за деятельностью субъектов хозяйствования.
Документ предлагается наделение органов государственного надзора и контроля правом через суд требовать от предприятий частичной или полной остановки производства в случае выявления нарушений.
Кроме этого, законопроект обеспечивает переориентацию системы государственного надзора и контроля на превентивную и риск-ориентированную.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии