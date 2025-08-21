Рада провалила два закона в рамках программы Ukraine Facility

Верховная Рада не поддержала законопроекты № 9363 и № 5837 , являющиеся частью обязательств Украины в рамках программы финансовой поддержки со стороны Европейского Союза Ukraine Facility. Об этом сообщил Ярослав Железняк.

Подробности

Оба законопроекта не приняли во втором чтении.

Законопроектом № 9363 вносятся изменения в некоторые законы по цифровизации исполнительного производства.

Законопроект № 5837 касается основных принципов государственного надзора за деятельностью субъектов хозяйствования.

Документ предлагается наделение органов государственного надзора и контроля правом через суд требовать от предприятий частичной или полной остановки производства в случае выявления нарушений.

Кроме этого, законопроект обеспечивает переориентацию системы государственного надзора и контроля на превентивную и риск-ориентированную.