В Киеве не будет хаоса, только порядок: ответ КМВА о работе такси ночью

Киевская городская военная администрация (КМВА) работает со стражами порядка для создания прозрачного механизма для ночных такси-перевозок. Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

По его словам, КМВА получила обращение от сервисов такси Bolt, Uklon и Uber по поводу ночных перевозок в комендантский час.

«Сейчас мы работаем со всеми силовыми структурами, чтобы создать четкий и прозрачный механизм», — рассказал Ткаченко.

Он также отметил, что в случае их разрешения это произойдет только в рамках закона, под жестким контролем и ответственностью.

«В Киеве не будет хаоса, только порядок», — добавил Ткаченко.