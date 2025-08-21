Киевская городская военная администрация (КМВА) работает со стражами порядка для создания прозрачного механизма для ночных такси-перевозок. Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
В Киеве не будет хаоса, только порядок: ответ КМВА о работе такси ночью
По его словам, КМВА получила обращение от сервисов такси Bolt, Uklon и Uber по поводу ночных перевозок в комендантский час.
«Сейчас мы работаем со всеми силовыми структурами, чтобы создать четкий и прозрачный механизм», — рассказал Ткаченко.
Он также отметил, что в случае их разрешения это произойдет только в рамках закона, под жестким контролем и ответственностью.
«В Киеве не будет хаоса, только порядок», — добавил Ткаченко.
Источник: Минфин
