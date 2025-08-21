Товарооборот между Украиной и Австрией за первые пять месяцев этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,5% и достиг 593,6 млн долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает «Укринформ».
Товарооборот между Украиной и Австрией за первые пять месяцев года вырос на 13,5%
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Товарооборот между Украиной и Австрией
«Первые пять месяцев этого года продемонстрировали экономический рост на 13,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Общая сумма товарооборота за этот период — 593,6 млн долларов. Австрия входит в десятку топ-инвесторов Украины, еще раз доказывая, что нам можно не только помогать, а с нами можно выгодно торговать и у нас инвестировать», — сказал министр.
Он также поблагодарил Австрию за лидерство в финансовых взносах по инициативе Президента Зеленского «Зерно из Украины».
«Вместе с анонсированными в марте дополнительными 2 млн евро общая сумма австрийской поддержки составит 9,6 млн евро», — проинформировал министр.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии