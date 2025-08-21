Канье Вест выпустил собственный мемкоин YZY

Утром 21 августа 2025 года рэпер Йе, более известный как Канье Вест, объявил о запуске собственного мемкоина YZY. Менее чем через час капитализация актива превысила $3 млрд, однако позже упала, пишет incrypted.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Слухи о том, что Канье Вест намерен запустить собственный мемкоин, появились еще в феврале 2025 года. При этом на том этапе предполагалось, что непосредственно сам рэпер будет контролировать до 70% общего предложения актива.

Позже Вест шокировал аудиторию заявлением о том, что планирует запустить Swasticoin на фоне обвинений в антисемитизме в его адрес. Позже он признался, что это шутка, призвав поклонников не воспринимать каждую его публикацию буквально.

После презентации курс YZY в моменте достиг отметки в $2,99. Капитализация актива превысила $3 млрд, согласно данным платформы Nansen. Однако позже показатели мемкоина быстро упали.

На официальном сайте проекта указано следующее: «YZY Money — это концепция, которая предоставит вам контроль, свободный от централизованного управления».

Согласно токеномике, за выпуском мемкоина стоит компания Yeezy Investments LLC. Как и сообщалось в прессе в феврале 2025 года, для общественности предусмотрена доля предложения в 20%, для ликвидности — 10%.

Также на сайте отмечено, что актив недоступен в определенных юрисдикциях, но их точный перечень не упоминается.

Запуск проекта не обошелся без курьезов и критики. В частности, некоторые пользователи подозревают, что аккаунт рэпера был сломлен, а весь проект в целом является скамейкой.

Однако сам Вест развеял эти сомнения, записав короткое видео, в котором заявил о запуске официального мемкоина. Хотя некоторые пользователи тут же прокомментировали это, отметив, что ролик напоминает дипфейк.

Также, вероятно, из-за ажиотажа некоторые трейдеры стали жертвой волны поддельных мемкоинов. Так, например, по данным Lookonchain, один пользователь инвестировал в такой актив 4216 SOL.