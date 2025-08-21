Канье Вест выпустил собственный мемкоин YZY

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 августа 2025, 12:10 Читати українською

Канье Вест выпустил собственный мемкоин YZY

Утром 21 августа 2025 года рэпер Йе, более известный как Канье Вест, объявил о запуске собственного мемкоина YZY. Менее чем через час капитализация актива превысила $3 млрд, однако позже упала, пишет incrypted.

Утром 21 августа 2025 года рэпер Йе, более известный как Канье Вест, объявил о запуске собственного мемкоина YZY.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Слухи о том, что Канье Вест намерен запустить собственный мемкоин, появились еще в феврале 2025 года. При этом на том этапе предполагалось, что непосредственно сам рэпер будет контролировать до 70% общего предложения актива.

Позже Вест шокировал аудиторию заявлением о том, что планирует запустить Swasticoin на фоне обвинений в антисемитизме в его адрес. Позже он признался, что это шутка, призвав поклонников не воспринимать каждую его публикацию буквально.

После презентации курс YZY в моменте достиг отметки в $2,99. Капитализация актива превысила $3 млрд, согласно данным платформы Nansen. Однако позже показатели мемкоина быстро упали.

На официальном сайте проекта указано следующее: «YZY Money — это концепция, которая предоставит вам контроль, свободный от централизованного управления».

Согласно токеномике, за выпуском мемкоина стоит компания Yeezy Investments LLC. Как и сообщалось в прессе в феврале 2025 года, для общественности предусмотрена доля предложения в 20%, для ликвидности — 10%.

Также на сайте отмечено, что актив недоступен в определенных юрисдикциях, но их точный перечень не упоминается.

Запуск проекта не обошелся без курьезов и критики. В частности, некоторые пользователи подозревают, что аккаунт рэпера был сломлен, а весь проект в целом является скамейкой.

Однако сам Вест развеял эти сомнения, записав короткое видео, в котором заявил о запуске официального мемкоина. Хотя некоторые пользователи тут же прокомментировали это, отметив, что ролик напоминает дипфейк.

Также, вероятно, из-за ажиотажа некоторые трейдеры стали жертвой волны поддельных мемкоинов. Так, например, по данным Lookonchain, один пользователь инвестировал в такой актив 4216 SOL.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами